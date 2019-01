Ponte Sente, soldi fermi al Ministero. Grippa: «A breve saranno inviati da Roma»

BELMONTE DEL SANNIO – «A breve saranno inviati da Roma i fondi stanziati per il Sente e la Provincia potrà realizzare il progetto definitivo che dichiara di avere già pronto. C’è un iter burocratico da seguire, ma gli amministratori sanno bene come vanno queste cose».

L’onorevole Carmela Grippa, parlamentare del Movimento 5 Stelle, costretta a tornare sulla questione del finanziamento per la messa in sicurezza parziale del ponte Sente perché incalzata dalla stampa locale. Nella giornata di ieri la deputata vastese ha comunicato alla stampa lo stanziamento di fondi per «la messa in sicurezza delle strade e delle scuole del Chietino» e dunque anche dell’Alto Vastese. Annunci di finanziamenti a pioggia, ma di cantieri aperti non se ne vedono. Sembra di rivedere il film dell’ex governatore Luciano D’Alfonso che un giorno sì e l’altro pure sparava cifre, milioni su milioni per l’entroterra montano. I soldi in realtà li trovava davvero, li stanziava, ma i relativi cantieri non sono mai partiti o comunque i lavori non sono stati eseguiti e mai completati. L’onorevole Grippa non ci sta ad essere paragonata ai politici del Pd, suoi acerrimi nemici: «Il governo centrale ha trovato i fondi necessari alla messa in sicurezza del ponte Sente e di altre strade provinciali. Al resto deve pensare la Provincia». Stesse identiche argomentazioni usate dai politici del Pd, ma ai cittadini dell’Alto Molise e Alto Vastese non servono gli annunci dello stanziamento di fondi, i proclami a mezzo stampa, ma occorrono strade aperte e percorribili e soprattutto il ponte Sente nuovamente transitabile. «Non appena ci saranno le assegnazioni dei fondi impiegheremo le dovute attenzioni affinché i soldi siano spesi e per le finalità per cui sono stati assegnati». Insomma, la Provincia sarà sotto stretta osservazione da parte del Movimento 5 Stelle. Lo scambio di battute con la parlamentare grillina finisce con questa nostra obiezione: trovare e stanziare fondi per la messa in sicurezza di strade, scuole e ponti, non è un fatto straordinario, di cui vantarsi. E’ esattamente quello che deve fare chi governa un Paese o pretende di farlo. I politici e gli amministratori sono pagati per quello. Un’obiezione ovvia alla quale la parlamentare del M5S ha risposto con il silenzio. Ah, a proposito del ponte Sente, l’onorevole Grippa dice che «a breve saranno inviati da Roma». A breve, dunque, restando nel vago. Conoscendo i tempi dei Ministeri ci vorranno ancora almeno due mesi. Intanto il progetto di intervento è pronto, chiuso lì in qualche cassetto della Provincia a prendere polvere.

Francesco Bottone

