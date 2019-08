Porchetta e sangria, la sagra di Belmonte fa numeri da record

BELMONTE DEL SANNIO – «Grande successo nei giorni scorsi per la quasi ventennale sagra della porchetta e sangria organizzata dall’associazione “Belmonte “. Oltre 1500 panini venduti e 7 porchette accompagnate da un’ottima sangria preparata con il vino locale. Oltre duemila e presenze registrate in una piazza Risorgimento piena in ogni angolo».

A fornire con soddisfazione i numeri della manifestazione è Dalio Mastrostefano, già assessore comunale di lungo corso, che aggiunge: «Il grande successo è dovuto al grande impegno che gli organizzatori mettono per fa sì che la sagra sia una delle manifestazioni più riuscite in tutto l’Alto Molise e infatti la sera del 17 agosto ogni anno Belmonte viene presa d’assalto da moltissime persone dei paesi vicino a cominciare da Poggio Sannita, Agnone, Castiglione e Schiavi. Un plauso – continua Mastrostefano – va fatto agli organizzatori che stanno portando in alto sia il nome di Belmonte che della Sagra stessa infatti comincia ad essere una delle sagre più longeve della zona. La serata è stata allietata dall’ormai affermato complesso “I Diamanti”».