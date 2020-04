Porta il cane a passeggio, ne approfitta per spacciare hashish: un denunciato nel Chietino

In questo periodo chi è dedito alla commissione di reati di qualunque genere dovrebbe sapere che i controlli da parte delle Forze di Polizia in qualche modo si sono semplificati e che uscire è diventato più rischioso sotto ogni profilo. Ma un 46enne di Chieti probabilmente pensava di poter passare inosservato portandosi un cane al guinzaglio in un centro città quanto mai deserto in questo periodo: infatti si aggirava per la Trinità indisturbato come se fosse in attesa di qualcuno. È lì che l’hanno notato, ieri mattina, due vigili urbani, i quali, vedendo passare una pattuglia dei Carabinieri, ne hanno chiesto il supporto per controllare l’uomo. Dalla tasca della giacca sono venuti fuori sette grammi di hashish e 215 euro, frutto probabilmente delle cessioni della mattinata, e poi dalla perquisizione dell’appartamento dell’uomo è sbucato anche il bilancino di precisione per la suddivisione in dosi.

Oltre alla denuncia a piede libero per spaccio di droga ovviamente si è preso anche la contravvenzione di € 373,34 ai sensi del D.L. n. 19 del 25.03.2020, nonostante avesse autocertificato di essere in giro per portare a spasso il cane.