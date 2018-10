In possesso di un telefono cellulare rubato, rumeno denunciato per ricettazione

In possesso di un telefono cellulare rubato: denunciato per ricettazione dai Carabinieri.

Nel primo pomeriggio di oggi, a conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Bojano hanno deferito una 38enne originaria della Romania, residente nel comune matesino, con l’accusa di ricettazione.

L’indagine trae origini dalla denuncia di furto sporta nel mese di luglio scorso, da parte di un cittadino del luogo, del proprio smartphone.

Le indagini hanno permesso di scoprire che il telefono era in uso alla donna e, pertanto, i militari su delega dell’Autorità Giudiziaria e mediante indagini tecniche, procedevano al rinvenimento del terminale restituendolo al legittimo proprietario, il quale manifestava la sua gratitudine per l’operato da parte dei militari dell’Arma.

Non è ovviamente stato possibile stabilire se la donna sia stata anche l’autrice diretta del furto.