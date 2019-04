MAFALDA – Precipita dal tetto di un capannone, muore sul colpo 40enne del Vastese.

L’incidente nella tarda mattinata nella zona artigianale di Mafalda, la vittima è Massimo Roberti di Lentella.

Ancora frammentarie le notizie che giungono dall’area produttiva di Mafalda (CB), ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava svolgendo lavori di carpenteria sul tetto di un capannone quando è precipitato al suolo. Un volo di otto metri dovuto probabilmente al cedimento di una vetrata o qualcosa di simile. Molto probabilmente il lavoratore non stava utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti. Sul posto il personale sanitario del 118 di Termoli che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una pattuglia dei Carabinieri si recata sul luogo dell’incidente in attesa dell’autorizzazione della Magistratura alla rimozione della salma.