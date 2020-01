PRECISAZIONE – Sfiducia al sindaco di Agnone, l’ex assessore Melloni si è astenuta

AGNONE – A rettifica di quanto pubblicato in precedenza si precisa che l’ex assessore del Comune di Agnone, Annalisa Melloni non ha votato la mozione di sfiducia contro il sindaco Lorenzo Marcovecchio presentata dal consigliere di minoranza Vincenzo Scarano. L’ex assessore Melloni, come anche l’ex vicesindaco Linda Marcovecchio, si è dunque astenuta dalla votazione sulla sfiducia. Tanto per dovere di cronaca e per ristabilire la verità dei fatti. Ci scusiamo per l’imprecisione con i diretti interessati e con i lettori.