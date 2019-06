«Presidenti così non se ne trovano, tenetevi stretto Marco Colaizzo»

ROMA – “Ho trovato una persona follemente innamorata dell’Agnonese, credo, che se in questa stagione siano stati commessi degli errori, lo si deve solo ad un eccesso di amore nei confronti della maglia. Al presidente, persona squisita, ho detto di non mollare e di rialzarsi quanto prima. I grandi condottieri si vedono nel momento di difficoltà. Da parte mia ho dato piena disponibilità ad essere vicino alla causa qualora si decidesse di continuare il progetto. All’intero ambiente dico di restare vicino alla famiglia Coliazzo che, per esperienza diretta, vi assicuro, nel mondo del calcio, non se ne trovano. Il ripescaggio? Non voglio sbilanciarmi, ma credo sia una formalità. A parlare è la storia di un club, pulito, trasparente che nonostante la retrocessione ha saldato tutte le mensilità ai suoi tesserati. Cosa che in altri posti vi sognate!”. E’ la dichiarazione rilasciata a L’Eco online da Francesco Cirulli, il procuratore di calciatori che negli ultimi giorni ha incontrato il presidente dei granata.