Prestano 5mila euro, ne chiedono in cambio 120mila: coppia del Chietino arrestata per usura

Usura ed estorsione, in manette una coppia nel Chietino.

Personale della Polizia giudiziaria ha eseguito questa mattina due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia residente a Chieti, entrambi pluripregiudicati, ritenuti responsabili in concorso del reato di usura ed estorsione. Pedinamenti, intercettazioni telefoniche, osservazioni andata avanti per due mesi hanno permesso di accertare una fiorente attività usuraia condotta dalla coppia in mood organizzato e continuativo. I due soggetti intimorivano con minacce le loro vittime, per la maggior parte commercianti, artigiani, pensionati e disoccupati. In un caso un commerciante del Chietino, a fronte di un prestito iniziale di 5mila euro, è stato costretto in 15 anni al pagamento di interessi così alti da arrivare a versare nelle tasche della coppia qualcosa come 120mila euro.