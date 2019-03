Primarie Pd, ad Agnone stravince Facciolla eletto nuovo segretario regionale

AGNONE – Con 157 preferenze, il consigliere regionale Vittorino Facciolla risulta il primo eletto nel seggio di Agnone per le primarie del Partito Democratico. Largamente distaccati gli altri due contendenti, il consigliere comunale di Campobasso, Michele Durante che è riuscito a prendere 26 voti due in più rispetto a Stefano Buono. Al conteggio dei voti finali, l’ex sindaco di San Martino in Pensilis, è risultato essere eletto segretario regionale con il 53% delle preferenze (6828). Nella nuova segreteria dovrebbe entrare a far parte anche l’agnonese Giuseppina Catauro che ha sostenuto Facciolla nella competizione. In tutto 208 i votanti al seggio di Agnone che comprendeva anche i centri di Castelverrino, Belmonte del Sannio e Poggio Sannita. Per quanto riguarda la competizione nazionale in alto Molise ha stravinto Zingaretti con 152 preferenze, seguito da Martina con 34 e Giacchetti con 14. Un voto che rispecchia l’andamento del Paese con Zingaretti nuovo segretario nazionale con oltre il 65% delle preferenze.