AGNONE – Primarie per eleggere il segretario e l’assemblea nazionale del Partito democratico, seggio aperto ad Agone. Dalle ore 8,00 di questa mattina e fino alle 20,00, il popolo dei democratici potrà votare nel seggio allestito in via Matteotti al civico 19. Alle elezioni possono partecipare tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e il contributo di 2 euro. Al seggio di Agnone potranno votare anche i residenti dei paesi limitrifi Belmonte del Sabbio, Castelverrino e Poggio Sannita. Per la segreteria nazionale sono candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti; Per la segreteria regionale sono, invece, candidati Stefano Buono, Vittorino Facciolla e Michele Durante.

“Le primarie PD sono un importante esercizio di democrazia e, soprattutto in questa fase di ridiscussione, è necessario che i cittadini partecipino attivamente scegliendo quale fra i progetti per il futuro del partito e del centrosinistra proposti ritengono di condividere. Chiediamo, pertanto, ai nostri cittadini una larga partecipazione a questo appuntamento per costruire insieme una proposta, alternativa alle politiche del governo giallo-verde, seria, democratica e riformista” afferma il segretario del circolo Pd Libero Serafini, Michela Cerbaso.