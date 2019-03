In primavera al voto in 59 Comuni molisani: il più piccolo è Castelverrino con 188 elettori

(ANSA) – CAMPOBASSO, 29 MAR – Sono 59 i Comuni molisani, 37 in provincia di Campobasso e 22 in provincia di Isernia, chiamati al voto alle prossime amministrative di primavera per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Tra questi, solo Campobasso e Termoli (Campobasso) hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Saranno 182.942 gli elettori totali così ripartiti: 153.522 nella provincia di Campobasso, 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia. (ANSA).