Primo contagio a Castiglione, Falasca: «Ora massima attenzione alle due case di riposo del paese»

SCHIAVI DI ABRUZZO – Riceviamo dal consigliere comunale capogruppo di minoranza del Comune di Schiavi di Abruzzo, Tito Falasca, e pubblichiamo:

«Stavo iniziando a scrivere per i fare gli auguri ai nostri concittadini, ma mi sono fermato leggendo la notizia riportata dall’ECO, dove si porta a conoscenza di un caso positivo al covit-19 a Castiglione Messer Marino, praticamente a confine con il nostro territorio. Fino ad ora mi sentivo molto tranquillo pensando che il sacrificio di restare a casa servisse a lasciare il territorio immune da qualsiasi contagio. Ora ci sentiamo molto preoccupati visto che a Castiglione ci sono due strutture dove vengono assistite persone anziane, particolarmente a rischio, anche nostri concittadini. Chiediamo di vigilare affinché tutto il personale venga dotato di tutti gli strumenti di protezione necessaria a svolgere il proprio lavoro in sicurezza e che non ci siano ulteriori contagi. Il migliore augurio che posso rivolgere è di restare a casa e se potete cercate di non riempire di inutili messaggi i social, ma di rivolgere un pensiero a tutti coloro che soffrono nei letti di ospedali o in casa e a tutti coloro che non sono privilegiati come noi, ma devono prestare assistenza al prossimo. A loro il nostro grazie. Auguro che la nostra comunità venga risparmiata da qualsiasi contagio e che presto possiamo riunirci per dire “lo abbiamo sconfitto”».