Primo dell’anno con maltempo: piogge e vento forte

Primo dell’anno con maltempo: temperature in calo e neve in montagna.

Una nuova perturbazione di avvicina dalla regioni centro settentrionali portando un parziale aumento della nuvolosità anche sulle regioni del basso versante adriatico nonché qualche fenomeno a fine giornata su Molise occidentale e Lucania tirrenica. Temperature stazionarie o in nuovo lieve calo dalla serata. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali con mari tendenti a mossi o molto mossi.

NUOVO PEGGIORAMENTO IL 2 GENNAIO SUL SUD-EST

La circolazione depressionaria che ha interessato le nostre regioni di Sud-Est nei giorni scorsi si è allontanata definitivamente verso levante. Ne consegue un miglioramento del tempo tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo ancora passaggi nuvolosi responsabili di brevi residui piovaschi sulla Basilicata tirrenica il 1 gennaio. Peggiora in maniera più organizzata il 2 gennaio con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica responsabile di piogge sparse su coste e pianure, nonché nevicate sull’Appennino intorno ai 1000 metri di quota. Temperature in temporaneo rialzo ovunque, in nuovo calo poi dal 2 gennaio.