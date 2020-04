Prodotti genuini dal territorio direttamente a casa tua, la “Tenuta Agricola Campati” delizia la Pasqua

SCHIAVI DI ABRUZZO – «In questo momento particolare per tutti, vi auguriamo una serena Pasqua. Torneremo più forti di prima».

E’ il breve, ma intenso e sentito messaggio augurale lanciato in rete, in modo che possa raggiungere davvero tutti, dallo staff della “Tenuta Agricola Campati Srl” di Schiavi di Abruzzo.

Le attività legate all’agricoltura e all’allevamento sono tra le poche che non si sono fermate a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Bisogna assistere e accudire gli animali da allevamento, ed è esattamente quello che fanno, con passione e dedizione, da sempre, nella Tenuta Agricola Campati Srl di Schiavi di Abruzzo. E ovviamente tutti i succulenti prodotti aziendali, dai celebri tartufi davvero a chilometro zero, ai prodotti freschi, come ad esempio le uova da galline allevate a terra, carni e coltivazioni, possono essere consegnati a domicilio o spediti. Voi restate a casa, al resto pensa lo staff della Tenuta Agricola Campati Srl, con spedizioni in tutta Italia e all’estero.

Per informazioni e prenotazioni 3397545631 – 0873979379.

VAI SULLA PAGINA WEB