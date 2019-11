Produzione olio in alto Molise, altissima qualità ma bassa quantità

POGGIO SANNITA. Un’annata caratterizzata dall’alta qualità ma dalla bassa quantità. Nei vari frantoi dell’alto Molise avviata la raccolta e la produzione di olio extravergine d’oliva che mette in risalto un duplice aspetto. L’oro verde sarà buonissimo – sottolineano gli agricoltori – tuttavia la quantità rappresenta circa un terzo del raccolto fatto nella passata stagione. Il perché va attribuito alle condizioni climatiche che non hanno assicurato una crescita “lineare” dell’oliva. Infatti – aggiungono gli esperti – le basse temperature del mese di maggio, contrapposte al caldo torrido dei mesi estivi, non hanno certo aiutato. Resta una qualità eccelsa per un prodotto consigliato da più parti e che rientra di diritto nella dieta Mediterranea.