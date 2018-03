Profughi: calo degli sbarchi del 75 per cento nel 2018

ANSA – Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 – secondo i dati aggiornati del Viminale – sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora più netta la flessione per i migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi. I minori soli sono 909. I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo con la relocation sono saliti a quota 12.354.