Profughi, corruzione e truffa: 18 misure cautelari e 25 indagati, anche nell’Isernino

Diciotto misure cautelari, 25 indagati a vario titolo e sequestri di beni mobili e immobili per oltre 3 milioni di euro: sono questi i numeri di un’operazione interforze, Polizia e Guardia di Finanza, in corso dalle prime luci dell’alba anche in Molise e denominata “Welcome to Italy“.

Sin dalle prime luci dell’alba, gli uomini della Questura e del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Frosinone stanno eseguendo, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, Domenico di Croce, ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali in tre diverse regioni (Lazio, Campania e Molise) e cinque province (Frosinone, Latina, Rieti, Caserta ed Isernia), nei confronti di appartenenti a due sodalizi criminali attivi nel settore dell’accoglienza ai migranti.

