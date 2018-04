Profughi in Molise, business per pochi. Pallante: « I flussi vanno fermati».

E’ quanto dichiara, attraverso un post sui social, il candidato di centrodestra alle regionali del Molise, Quintino Pallante.

«L’immigrazione è un tema sensibile, sul quale occorre confrontarsi. Certamente è stato inasprito anche dal contesto socio economico degli ultimi anni, ma bisogna intervenire seguendo un criterio di reciprocità: bisogna dare ma anche ricevere da chi può essere messo nelle condizioni di integrarsi. Non è immaginabile accogliere tutti e tutto comunque, perché significherebbe non voler affrontare la problematica ed assecondare solo alcuni interessi. La nostra Nazione storicamente è stata terra di confronto, di culture e di popoli. Ora la partita è molto più impegnativa di quella che lasciano sembrare, per l’Italia e per l’Europa. I flussi vanno fermati e disciplinati, bisogna programmare interventi che aiutano queste popolazioni, prioritariamente, nelle loro terre».