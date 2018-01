Profughi ospiti in convento, Turdó: “Anche la Chiesa si piega al business della accoglienza”

SAN BUONO – Migranti al Convento di San Buono, Turdó: ” Adesso si sta esagerando.

Pochi giorni fa dei migranti sono stati ospitati presso il Convento di Sant’Antonio a San Buono che è gestito dall’Ordine dei Frati minori.

” La loro accoglienza – commenta Antonio Turdó del movimento I Forconi – – ha destato diverse polemiche, anzi in alcuni casi persino una sassaiola che ha colpito un operatore del Consorzio Matrix al quale va tutta la nostra solidarietà perché tutti hanno bisogno di lavoro. Quello che non condividiamo è che una struttura del 1575 adibita a centro culturale che era sede del Museo per l’arte e l’archeologia del Vastese di San Buono oggi venga utilizzata per ospitare i migranti, cioè per soldi.

Mica stiamo parlando di una struttura ricettiva in disuso oppure un albergo in mano a privati. Siamo ridotti proprio male se invece di fare azioni di bene, come potrebbe essere una mensa caritas o posti alloggi per italiani adesso anche la Chiesa si mette a fare business.

Noi siamo nettamente contrari a questo atteggiamento ed al suo utilizzo”.