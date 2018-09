Profugo ubriaco molesta i passeggeri sull’autobus, denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio, in Ripalimosani (CB), i Carabinieri sono intervenuti sulla SS 87, nei pressi dello scalo ferroviario di Montagano (CB), in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo lungo la strada che, in evidente stato di ubriachezza, a seguito di un diverbio con i passeggeri di un pullman sul quale viaggiava, era stato fatto scendere a terra dall’autista del mezzo in quanto divenuto molesto. Sul luogo i militari lo identificavano in un 34enne nigeriano ospite di una struttura di accoglienza per migranti della provincia , il quale, dopo un controllo sanitario eseguito sul posto, a seguito di un’ escoriazione al volto, veniva affidato agli operatori del centro che lo ospita.