Progetto REEHUB: ad Agnone il primo centro HUB per l’audit energetico

AGNONE – Il Comune di Agnone è impegnato nei giorni 19 e 20 settembre nell’evento del 3°meeting del Progetto REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub) in corso a Brindisi. Il vice sindaco Linda Marcovecchio e l’ingegner Diego Salzano, nel ruolo di esperto esterno, siedono al tavolo con il Lead Partner rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia dell’Albania e dei partner rappresentati dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Podgorica in Montenegro, il Di.T.N.E. (Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia di Brindisi), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile), BIRD ( Barleti Institute Research and Development’s di Tirana, Albania), per verificare lo stato di avanzamento del progetto e concordare le azioni immediatamente future. Il tema delle analisi energetiche degli edifici rappresenta il fulcro principale delle attività progettuali che in questa fase sono focalizzate sulla realizzazione di vari centri HUB per l’audit energetico. Quello previsto ad Agnone impegnerà alcuni vani di Palazzo Bonanni che saranno attrezzati con strumentazioni idonee per lo svolgimento delle misure, la raccolta dati e l’elaborazione analitica degli stessi fungendo al contempo anche quale centro formativo e informativo. «Il centro HUB di Agnone potrà configurarsi come riferimento territoriale per i settori pubblico e privato nonché per il mondo dell’istruzione, superiore e accademica. – spiega la vicesindaco Linda Marcovecchio – La presentazione dell’HUB avverrà con lo svolgimento di un workshop a cui parteciperanno figure rappresentative delle istituzioni, delle associazioni di settore e in definitiva dei vari stakeholders che in vario modo saranno coinvolti ed interessati. La sinergia tra Molise, Puglia, Albania e Montenegro attraverso i progetti Interreg -IPA CBC alimenta un processo virtuoso di amicizia e conoscenza che in questa circostanza vede il Comune di Agnone parte di una rete relazionale strategica per il rafforzamento dello sviluppo consapevole della cittadinanza europea attiva. La tematica del progetto REEHUB riveste una elevata valenza ambientale che si auspica porterà ad adottare in maniera diffusa le metodologie tecnologiche edilizie atte a favorire l’abbattimento sostanziale della produzione di CO2, nell’ottica della salvaguardia dell’unica vera casa che abbiamo e che abbiamo il dovere di preservare nel futuro: il Pianeta Terra».