Promuovere il Molise nel mondo con le eccellenze agroalimentari, pubblicato il bando

CAMPOBASSO – E’ stato pubblicato sui portali dell’Arsarp e del Psr Molise l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse a partecipare agli eventi previsti dal progetto “Promozione Molise 2019/2020” (Misura 3 – Sottomisura 2 del Psr 2014/2020).

Possono aderire tutte le aziende agricole della regione che producono in regime di qualità.

«L’obiettivo – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere – è favorire la partecipazione delle nostre imprese agli eventi nazionali e internazionali più prestigiosi, convinti che il Molise possa farsi valere grazie al valore della sua offerta agroalimentare».

«Necessario – aggiunge l’assessore – è ridurre le distanze tra gli operatori locali e i mercati, saper individuare il target più idoneo alle caratteristiche delle aziende e programmare con attenzione gli investimenti. Tutto rientra in una precisa e accurata strategia tesa a far crescere l’agricoltura molisana e di conseguenza a dare nuovi impulsi alla nostra economia».

«Con l’esecutivo Toma, – conclude Cavaliere – lavoriamo per il Molise d’Europa, per estendere i nostri confini e sfruttare al meglio tutte le opportunità. Un processo che coinvolge ovviamente non solo l’agroalimentare ma è parte integrante di una linea di governo che punta ad avvicinare sempre di più il territorio al vecchio continente e a tirarlo fuori da ritardi e disagi causati da uno storico isolamento».

Le domande devono essere presentate entro il 2 marzo 2019. Gli uffici dell’assessorato regionale all’Agricoltura e dell’Arsarp, in via Vico a Campobasso, sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.