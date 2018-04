Proposte etiche per la politica molisana, i vescovi incontrano i candidati

Elezioni regionali: i vescovi delle quattro Diocesi del Molise, in occasione delle prossime consultazioni elettorali regionali del 22 aprile 2018, promuovono un incontro-confronto con i quattro volti dei candidati alla presidenza della Regione. Il confronto avrà luogo Venerdì 6 aprile, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Celestino V, in Via Mazzini 80 a Campobasso

L’incontro si articolerà a partire da una serie di proposte etiche elaborate dai quattro Vescovi e, dopo aver ascoltato a lungo i disagi e i desideri della gente, raccolti con dedizione da laici impegnati nella vita sociale della nostra regione.

Ne è scaturito un programma articolato, un decalogo, attorno a dieci “petali” di un fiore che pone al centro il rilancio dei borghi interni del Molise: Giovani e lavoro; famiglia e natalità; chiesa e piazza del paese; strade e trasporti; campi e politiche agricole; scuola e cultura; sanità e cura dell’altro, accoglienza e immigrati; aziende, artigianato e commercio, turismo e ambiente.

Su questi temi, specifici, i Vescovi Molisani ritengono necessario avere un CONFRONTO con i prossimi quattro candidati alle elezioni, nelle rispettive formazioni politiche.