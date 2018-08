Protesta profughi, occupano la strada. Espulsioni da Palmoli

PALMOLI – “A seguito dei fatti legati alla occupazione della strada di accesso al centro abitato di Palmoli, da parte di un gruppo di migranti ospiti della struttura della “Casa Sacra Famiglia” già ostello della gioventù , su richiesta del Comune di Palmoli la Prefettura di Chieti ha provveduto al’allontanamento dal territorio di Palmoli dell’intero gruppo di nazionalità Serba costituito da più famiglie per un totale di 14 componenti. Per le ragazze di nazionalità nigeriana ospiti dello Sprar, invece, il Comune ha richiesto una dettagliata relazione all’ente gestore al fine di inoltrare, al massimo entro lunedì, formale istanza al Ministero degli Interni per la revoca del sistema di protezione in loro favore ed il conseguente allontanamento dalla struttura di Palmoli senza possibilità di accedere ad altre finanziate dallo Stato Italiano”.

Così il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli.