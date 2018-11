Provinciali in totale dissesto, Federico interessa il Ministero dell’Ambiente

COLLETORTO – «Quella che vedete in foto, anche se non sembra, è una strada provinciale. Oggi sono stato a Colletorto e questa strada si trova a pochi metri da una frana risalente al 2003, è una strada ufficialmente chiusa ma è anche l’unico collegamento con la Puglia. Ad accompagnarmi è stato Pasquale, giovane imprenditore che non si arrende e che con coraggio ha deciso di investire per dare attrazione al suo paese e a tutta la zona al confine tra Molise e Puglia. Qui, nel tempo, sono arrivati fondi a singhiozzo che non hanno risolto il problema. La prossima settimana contatterò il Ministero dell’Ambiente per conoscere lo stato del finanziamento e per trovare una soluzione. Anche qui viabilità può voler dire rilancio del territorio».

E’ quanto annuncia il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, che ha effettuato oggi un sopralluogo sulle provinciali in dissesto nella zona di Colletorto.