Pugno in faccia dopo una lite, 53enne del Chietino in pericolo di vita

ADNKRONOS – Colpito da un pugno in pieno volto, forse dopo un litigio, è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la nuca. L’uomo, un 55enne italiano, originario del Chietino, è stato soccorso in gravissime condizioni e, trasportato con l’autombulanza al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, è ricoverato in prognosi riservata. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 21 in largo Preneste a Roma. Sembra che l’aggredito, di origine abruzzesi e diplomato all’Accademia delle Belle Arti, è stato visto da alcuni testimoni nella piazza dove si recava frequentemente. Nella confusione generale pare che, al termine di una discussione con alcuni ragazzi, sia stato tramortito con un pugno tanto violento da farlo cadere a terra.

