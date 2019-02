I Pulcinella ambasciatori della tradizione di Castiglione fin nelle valli del Natisone

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Un gemellaggio di colori, musica, divertimento e tradizioni. E’ quello andato in scena nei giorni scorsi a San Pietro al Natisone in provincia di Udine. Ospiti della celebre sfilata del Carnevale vallivo denominata “Pust 2019” i Pulcinella di Castiglione Messer Marino che si confermano veri alfieri e ambasciatori delle tradizioni abruzzesi e castiglionesi in giro per lo Stivale. Nelle foto gli spettacolari e suggestivi momenti dell’esibizione dei Pulcinella in terra friulana.