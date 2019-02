I Pulcinella di Castiglione in partenza per le valli del Natisone

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Dalle Valli del Natisone in provincia di Udine, a Castelnuovo al Volturno nel vicino Molise per l’antico e ancestrale mistero dell’uomo cervo, al Carnevale di Pozza e Umito tra i boschi sacri dedicati a Marte Agreste nel territorio marchigiano di Acquasanta Terme. In giro per lo Stivale, dalle Alpi al centro sud e fin sulle isole maggiori, protagonisti i Pulcinella di Castiglione Messer Marino. I tradizionali personaggi del Carnevale del centro dell’Alto Vastese ospiti praticamente ovunque alle varie celebrazioni dei riti in maschera. E proprio oggi i pulcinella di Castiglione partiranno alla volta di Udine per raggiungere le valli del Natisone dove parteciperanno alle revocazioni del Carnevale insieme ad altri gruppi mascherati provenienti dal Friuli e dalla Slovenia.