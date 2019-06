Pullman sulla “mulattiera”, Saia: «Non prima del termine dei lavori, i minibus già possono transitare»

AGNONE – Mentre in Provincia di Chieti si tratta, tra sindaci dell’Alto Vastese e il vicepresidente Arturo Scopino, per scongiurare la chiusura per tre lunghi mesi della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli, in Alto Molise si stenta a comprendere il problema.

Il percorso alternativo sarebbe quello della ex statale Istonia, la cosiddetta mulattiera ormai sistemata e asfaltata. Grazie a questo percorso alternativo gli autobus di linea dall’Alto Vastese potrebbero raggiungere le fabbriche sulla fondovalle Sangro. Il problema è che su quell’arteria di collegamento vige un divieto di transito, spesso disatteso per la verità, ai mezzi pesanti, autobus di linea compresi.

«La ex statale Istonia è stata sistemata e asfaltata per lunghi tratti, ma i lavori di messa in sicurezza devono ancora terminare. – spiega alla redazione dell’Eco il consigliere provinciale di Isernia, l’agnonese Daniele Saia – Al momento il transito è consentito ai soli minibus. Quindi se i vettori dall’Alto Vastese, che portano gli operai in val di Sangro, si dotano di minibus non c’è alcun problema e possono tranquillamente transitare. Per il passaggio dei mezzi pesanti, invece, gli autobus di linea da più posti, si dovrà attendere il completamento dei lavori. La Regione Molise sta valutando l’impiego delle economie dei lavori già eseguiti per completare la messa in sicurezza della strada. A quel punto e solo allora, dopo un ulteriore sopralluogo definitivo, sarà possibile riaprire l’arteria anche agli autobus di linea più grandi».

Il problema è che se anche le ditte di trasporto si dotassero di minibus per quella tratta lungo la ex “mulattiera” sarebbe necessario impiegare più mezzi, probabilmente tre, per consentire il trasporto di tutti i pendolari.

«Questo è un problema delle varie ditte di trasporto pubblico. – prosegue Saia – Al massimo, come soluzione momentanea, posso arrivare fino a Secolare e lì organizzare una coincidenza con i mezzi della Sati che partono da Agnone e comunque raggiungono l’area industriale sulla fondovalle Sangro. L’alternativa, al momento, è raggiungere Secolare con i mezzi propri, con le auto private, e prendere lì la coincidenza per la zona industriale».

Francesco Bottone