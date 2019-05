Pullman di tifosi sprovvisto di disco orario, mille euro di sanzione all’autista

Nel corso di controlli sulla statale venafrana, una pattuglia del NORM della Compagnia di Venafro, allertata dalla Centrale Operativa, ha controllato un pullman di tifosi di una squadra di calcio provenienti da una partita in trasferta, l’autista sprovvisto di disco orario veniva sanzionato per una somma pari a circa euro mille con il ritiro della patente di guida e sottrazione di dieci punti sul documento. Inoltre posti di controllo sono stati istituiti lungo le principali arterie di collegamento, nel corso dei quali sono stati controllati circa un centinaio di veicoli in transito, identificate altrettante persone tra conducenti e passeggeri con alcooltest eseguiti a campione per accertare un eventuale guida in stato di ebrezza alcolica da parte dei conducenti. Controllati infine i pregiudicati sottoposti agli obblighi degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, al fine di verificare le prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria.