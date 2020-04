Pupillo: «La Regione scippa due milioni di euro alla Provincia di Chieti»

CHIETI – «Con Delibera di Giunta Regionale, la 198 del 14 aprile 2020 la Giunta Marsilio ha scippato 2 milioni di Euro nel Comune di Ortona. Si tratta di uno stanziamento Masterplan attribuito alla Provincia di Chieti dalla precedente Giunta D’Alfonso per il completamento della bretella Porto-Autostrada a14».

Sulla vicenda interviene il Presidente della Provincia Mario Pupillo, che afferma: «Non siamo stati informati. La Provincia sta realizzando un’opera di importanza strategica per il territorio abruzzese quale la Ortona-Porto a cui sono stati sottratti due milioni di euro fondamentali per il completamento.

Per la realizzazione della strada di collegamento del Porto di Ortona con l’Autostrada A14 (casello di Ortona) sono già stati spesi oltre 7 mln di euro e l’opera deve essere solo completata. Ora salta tutto e l’opera strategica rimarrà incompiuta. Quindi quello che afferma l’assessore Febbo dimostra quanto sia incapace a conoscere la realtà e parlare a vuoto affermando che l’intervento non attuato, non conoscendo le difficoltà e complessità dell’opera che qui sarebbe impossibile spiegare. Quindi l’opera deve essere solo completata con lo stanziamento Masterplan.

Sebbene la Regione Abruzzo non avesse ancora promosso la sottoscrizione della convenzione per l’intervento PSRA/09 di cui al Patto per il SUD denominato “Collegamento Porto di Ortona con Casello Autostradale A14”, la Provincia di Chieti sulla base della D.G.R. n. 693/2016 ha già, dal 2017, inserito nella propria programmazione delle OOPP l’intervento.

Non è possibile considerate “non attuata” un’opera che è finalizzata al completamento di un intervento già avviato e comunque di importanza strategica per il potenziamento del sistema infrastrutturale dei trasporti a servizio del nodo portuale. In questi anni l’Amministrazione Provinciale si è barcamenata nei molteplici problemi della viabilità con le poche risorse finanziarie a disposizione, mantenendo comunque gli obiettivi strategici, tra cui la Ortona-Porto; questo è il ringraziamento per essere stati virtuosi e per avere evitato di distrarre le risorse destinate ad opere strategiche ad interventi ordinari sulle strade provinciali.

Esprimo il massimo disappunto per l’azione intrapresa dalla Regione per contrastare gli effetti economici causati dall’emergenza COVID-19, impiegando risorse già programmate per completare l’Ortona-Porto. Seppur destinate ad un utilizzo condivisibile si stigmatizza la procedura seguita che è stata ruvida e capace di ignorare con supponenza le norme della buona educazione.

Ora verificherò, per tutelare gli interessi della Provincia e del Comune di Ortona, se esistono gli estremi per una impugnativa al Tar. Francamente in questo momento di difficoltà è surreale che le istituzioni non si confrontino nell’intraprendere scelte così importanti, bastava una telefonata nell’ottica di una leale collaborazione».