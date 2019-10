Qualificazioni Europei 2021, esordio in nazionale per Gloria Marinelli

MALTA – Esordio in nazionale per l’agnonese Gloria Marinelli titolare nella sfida che le azzurre hanno vinto contro Malta e valevole per la qualificazione agli Europei d’Inghilterra del 2021. Il risultato finale ha visto l’Italia prevalere contro le avversarie per due reti a zero grazie ai gol messi a segno nella ripresa da Bartoli e Girelli su calcio di rigore. Il successo ottenuto sull’isola conferma l’undici del tecnico Bertolini al primo posto del girone B con tre vittorie di fila. Marinelli è stata in campo un tempo dove probabilmente ha pagato oltremisura l’emozione della prima gara ufficiale con la maglia della nazionale maggiore. Il prossimo appuntamento vedrà l’Italia affrontare la Bosnia al ‘Renzo Barbera’ di Palermo martedì prossimo.

Il tabellino

Malta-Italia 0-2 (0-0)

Reti: 67′ Bartoli, 91′ Girelli (r)

Malta (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras (81′ Turner), S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg (70′ E. Xuereb), S. Zammit, Theuma (59′ Said) , Cuschieri; M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Misfud, Carabott, C. Xuereb, Turner. Ct: Gatt.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli (83′ Guagni); Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli (45′ Girelli); Giacinti, Tarenzi (53′ Rosucci). A disposizione: Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Serturini, Greggi, Glionna, Sabatino. Ct: Bertolini.