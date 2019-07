Quattro novità in arrivo per la festa di Sant’Anna a Capracotta

CAPRACOTTA – La comunità di fedeli di Capracotta si appresta a festeggiare il centenario della devozione dell’intero paese a Sant’Anna. Le celebrazioni di quest’anno saranno dedicate alla memoria di Carmela Di Tella Sciullo, morta nel 1940, che ebbe una grazia proprio per intercessione di Sant’Anna. Proprio in ragione della grazia ricevuta la donna di Capracotta diede il via alla devozione per la Santa, molto comune in altri centri del Molise, come ad esempio Trivento. E ci sono in arrivo grandi novità per il centenario della Festa di Sant’Anna di Capracotta.

«La prima novità della prossima Festa di Sant’Anna di Capracotta è la seguente: il tradizionale fuoco non verrà acceso la sera della domenica, bensì la sera di venerdì 26 luglio, giorno nel quale ricade la memoria liturgica della Santa. Inoltre, solo per quest’anno, il luogo designato sarà quello originale di via della Repubblica, di fronte a quella che cent’anni fa era l’abitazione di nonna Carmela, iniziatrice della tradizione» spiegano dal comitato che organizza il triduo di festeggiamenti. «La seconda novità del centenario della Festa di Sant’Anna di Capracotta sta negli adesivi. Al prezzo di un solo euro l’uno, potrete acquistare sia l’adesivo classico, sia quello trasparente da apporre, ad esempio, sul lunotto posteriore della vostra auto, le vetrofanie. L’intero ricavato vale come offerta per la nostra Santa e per la Sua festa». «La terza novità del centenario della Festa di Sant’Anna di Capracotta è il concerto di sabato 27 luglio, quando in piazza S. Falconi si esibirà la Tequila & Montepulciano Band, quelli di “Cicirinella”, per intenderci. – aggiungono dal comitato – La quarta novità del centenario della Festa di Sant’Anna di Capracotta sarà la sfilata di covoni di grano che tradizionalmente viene effettuata durante l’antica processione di Sant’Anna a Pescolanciano, la maggiore delle feste dedicate alla madre di Maria in tutta la provincia d’Isernia».