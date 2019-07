Quattromila euro di banconote false, sequestro della Finanza in Abruzzo

ANSA) – PESCARA – La Guardia di Finanza ha sequestrato banconote da 20 euro false per oltre quattromila euro nel corso di un controllo all’aeroporto d’Abruzzo: i militari unitamente ai funzionari doganali, hanno sottoposto a controllo un uomo residente a Foggia – poi denunciato per introduzione nello Stato di monete falsificate – e in arrivo da Malta, invitandolo a dichiarare la valuta in suo possesso. Non ritenendo convincente quanto dichiarato dal passeggero, gli stessi militari hanno effettuato un controllo dei bagagli che ha dato esito positivo in quanto, oltre al denaro dichiarato dal passeggero – indicato fra i 4 e 5 mila euro – è stato trovato un sacchetto contenente banconote per 9 mila euro. Dal controllo più accurato – effettuato con l’uso della macchina valorizzatrice di banconote in dotazione ai funzionari doganali è emerso che 219 banconote da 20 euro (4.380 euro) risultavano false. In merito alla provenienza di tale denaro, il passeggero ha dichiarato che lo stesso era l’incasso di un’attività gestita a Malta.