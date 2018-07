Il questore Borzacchiello lascia Isernia, il saluto agli uomini e il grazie dal Prefetto

ISERNIA – Stamane presso l’aula Iacovone della Questura di Isernia, il Questore Ruggiero Borzacchiello, alla presenza del Prefetto Ferdinando Guida, ha salutato il personale della Polizia di Stato.

Il Prefetto, nel ringraziare il Questore per il lavoro svolto in completa sinergia con la Prefettura e le altre forze dell’ordine, ha voluto esprimere gli auguri di buon lavoro per la nuova sede nella consapevolezza che continuerà ad operare al servizio delle istituzioni con il rigore e la competenza dimostrati in questa sede.

Il Questore ha ringraziato per l’apprezzamento del lavoro svolto e per l’ottima considerazione dell’attività eseguita.

Borzacchiello ha avuto parole di elogio per tutto il personale della Questura di Isernia che ha saputo dimostrare alta professionalità e spirito di sacrificio, dando prova anche nei momenti più difficili di competenza e serietà. Inoltre, ha voluto ringraziare il personale civile della Questura per la preziosa opera di collaborazione svolta.

Un particolare ringraziamento è stato espresso nei confronti degli appartenenti alla Polizia Stradale, alla Polizia Postale ed alla Sezione di Pg presso la Procura della Repubblica per il proficuo contributo alle importanti attività svolte sul territorio. Ha ringraziato altresì tutti i funzionari e colleghi della Questura di cui ha apprezzato doti importanti quali l’elevata professionalità, lo spirito di sacrificio e l’alto senso del dovere per gli importanti traguardi raggiunti, che hanno contribuito ad elevare l’immagine della Polizia di Stato di Isernia assicurando elevati standard di sicurezza a tutta la collettività del capoluogo e della provincia di Isernia.