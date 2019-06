Quote rosa in Giunta: l’obbligo vale anche per i piccoli comuni

L’obbligo di rappresentare entrambi i sessi vale per tutti i Comuni italiani e per tutti gli organi, anche quelli non elettivi come le giunte, anche se non previsto dallo Statuto comunale.

Il caso Montazzoli fa discutere e alimenta un dibattito che interessa tutti i Comuni dell’Alto e Medio Vastese e del vicino Alto Molise.

E’ quello che si apprende leggendo una nota del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriale del Ministero degli Interni che, in risposta ad un esposto, spiega testualmente: «Si osserva che, seppur la legge n. 56 del 7 aprile 2014 all’art. 1, comma 137, ha stabilito un preciso quorum del 40% al fine di rispettare tale principio per i soli comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, tuttavia l’obbligo vale anche per i comuni di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti».

E in aggiunta scrive il Ministero degli Interni: «Trovano applicazione (per i Comuni sotto i 3 mila abitanti, ndr) le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12 che, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con valore non meramente programmatico, ma precettivo, rendono effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Rimanendo ferma la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’Ente interessato, le predette disposizioni sulla parità di genere risultano, peraltro, immediatamente applicabili anche in carenza di una espressa previsione statutaria».

In sostanza l’obbligo di rappresentare pariteticamente in Giunta maschi e femmine vale per tutti i Comuni, anche quelli al di sotto dei tremila abitanti.