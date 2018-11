Raccoglie 43 kg di funghi illegalmente e con le buste, sanzionato un abruzzese

(ANSA) – ASSERGI (L’AQUILA), 16 NOV – La stazione carabinieri ‘Parco’ di Cortino (Teramo) ha fermato in Zona 1 del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga un uomo che aveva raccolto circa 43 chilogrammi funghi senza essere in possesso del tesserino regionale di autorizzazione. Gli agenti hanno proceduto all’elevazione di una sanzione amministrativa e alla confisca dei funghi. L’operazione è stata preceduta da appostamenti da diversi punti di osservazioni. Gli uomini del Comando Stazione hanno potuto così constatare che l’uomo procedeva a raccogliere piccoli quantitativi di funghi in buste o cassette, occultarle, per poi riempire un’altra busta, procedendo così alla raccolta in diversi punti all’interno del bosco. “Il prelievo di un così alto quantitativo di funghi – spiega il presidente del Parco, Tommaso Navarra – oltre che essere illegale, è profondamente dannoso per il patrimonio ambientale e di biodiversità presente nell’area protetta potendo incidere sulla capacità rigenerativa delle matrici ambientali”.