Raccolta fondi durante la gara cinofila: i cacciatori donano due defibrillatori al Comune

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Nella splendida cornice dell’azienda faunistico-venatoria “Valle Santa Barbara” di Castiglione Messer Marino, si è tenuto, nei giorni scorsi, il 1° memorial “Alberto Scocchera”.

«Una competizione cinofila per ricordare il nostro carissimo amico Alberto, – spiega il presidente regionale della Libera Caccia, Antonio Campitelli – che aveva fatto della cinofilia venatoria una sua grandissima passione».

La manifestazione è stata organizzata dal circolo Libera Caccia “Val di Sangro”, in collaborazione con la segreteria provinciale di Chieti e la segreteria regionale Abruzzo.

«Abbiamo passato una splendida giornata di cinofilia e amicizia, – continua Campitelli, che è anche presidente dell’Atc Vastese – rinsaldando quei valori che hanno guidato la vita di Alberto e a cui lui teneva tanto. Alla manifestazione hanno preso parte decine di amici cacciatori e cinofili abruzzesi, tanti amici e i familiari del nostro compianto amico. Oltre alla gara, la Libera Caccia ha organizzato una raccolta di fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare al Comune di Atessa, e oggi, a conti fatti, e grazie alla generosità di tante persone che hanno collaborato all’evento, e soprattutto grazie alla cospicua somma donata dai colleghi di lavoro di Alberto della “Trigano Van”, posso orgogliosamente comunicarvi che di defribillatori riusciremo a donarne persino due. Sono sicuro che Alberto ci ha ben guidato da lassù, e che sia stato orgoglioso di vedere quanto affetto, quanta collaborazione, quanto impegno, quanta amicizia e quanta generosità si siano strette intorno a lui».