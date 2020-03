Raccolta fondi pro emergenza Covid19, l’Asrem fornisce un conto corrente

CAMPOBASSO – «Nelle ore in cui l’Asrem si trova a fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19, arrivano numerose richieste di cittadini e associazioni per avviare campagne di raccolta fondi destinati a sostenere la sanità pubblica molisana e gli operatori sanitari impegnati in prima linea. L’azienda, apprezzando il grande senso di solidarietà sociale degli organizzatori delle diverse iniziative, ha già dato il proprio assenso ad alcune campagne di finanziamento attivate sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Eventuali altri iniziative che verranno intraprese dovranno essere comunicate all’Asrem e saranno opportunamente divulgate attraverso la stampa, per evitare richiesta di finanziamento non autorizzate e a rischio frode. In parallelo l’azienda intende dare il via ad una raccolta fondi in proprio, per far fronte alle tante necessità legate all’emergenza sanitaria, invitando chi voglia fare una donazione pro emergenza Covid19 ad effettuare un bonifico bancario sul conto corrente Asrem (vedi foto accanto, ndr). Mai come in questo momento anche il più piccolo contributo può fare tanto e soprattutto fa bene al cuore di chi dona e di chi riceve».

La nota girata alla stampa è siglata dal direttore sanitario, Maria Virginia Scafarto e dal direttore generale Oreste Florenzano.