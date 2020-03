AGNONE – La paradossale storia dei donatori di sangue di Agnone, di cui l’Eco si è occupato anche nei giorni scorsi, finisce su “Striscia la Notizia“. L’inviato Pinuccio torna a parlare e sparlare dell’ospedale “Caracciolo” e dell’Asrem. La questione è nota: quasi cinquecento donatori di sangue non vengono messi in condizione di donare per questioni meramente burocratiche, la solita e italianissima firma che manca chissà per quale recondita ragione.

GUARDA IL SERVIZIO DI PINUCCIO QUI