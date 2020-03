Raccolta sangue, Greco: “Caso Fidas verso risoluzione, dg Asrem pronto a sbloccare donazioni”

AGNONE. “L’avvocato e direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano ha assicurato di sbloccare la vicenda dell’associazione Fidas di Agnone che dal mese di dicembre vede circa 500 donatori impossibilitati a donare il sangue per inaccettabili cavilli burocratici”. E’ quanto annuncia il capogruppo del M5S in Regione, Andrea Greco appena terminato il tavolo regionale svolto in videoconferenza sull’emergenza sanitaria coronavirus. “Florenzano – ha riportato ancora Greco – ha garantito di risolvere la problematica, sollevata dal MoVimento 5 Stelle, a partire da questa mattina. L’augurio – conclude Greco – è quello che alle parole il direttore generale faccia seguire i fatti. Sapere che in Italia c’è forte necessità di sangue e al tempo stesso imbattersi con situazioni come quella della Fidas Agnone con 500 donatori che non aspettano altro che poter donare sangue, è assolutamente intollerabile”.