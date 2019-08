“Racconti ed emozioni del mio paese”, Paola Giaccio presenta il suo libro

AGNONE. “Racconti ed emozioni del mio paese”. E’ il titolo del libro che sarà presentato oggi, sabato 10 agosto, a Palazzo San Francesco a partire dalle ore 20,00. In sala l’autrice Paolo Giaccio. Modererà l’incontro lo storico locale, Bruno Cerimele. “Dicono che i propri ricordi partano da sei anni in poi, ma io ho ancora impressa ben nitida l’immagine di mia madre che cucinava la polenta sul fuoco del camino e avevo solo quattro anni. In una mano la cucchiaia di legno fatta da mio padre per girare, nell’altra la farina che buttava nell’acqua bollente del paiolo”, scrive l’autrice alla vigilia della presentazione del volume che vuole essere un tuffo nel passato dove la vita quotidiana era genuina, ci si accontentava di poco, ma al tempo stesso era impregnata di emozioni quotidiane.