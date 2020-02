Radio 26 voci, una «Anacronistica giovane radio» che vince il Premio Scuola Digitale

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Appena nata, già premiata. Si tratta della “Radio 26 voci“, una «Anacronistica giovane radio» on line ideata da alunni e insegnanti delle classi quinte della scuola primaria di Castiglione Messer Marino che oggi ha vinto il “Premio Scuola Digitale”.

Fanno ancora incetta di premi i piccoli alunni dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, a dimostrazione che le piccole scuole di montagna si battono ad armi pari con quelle dei centri maggiori. E questa mattina una delegazione di studenti delle classi quinte della scuola primaria è partita per Chieti per assistere, con trepidazione, alla cerimonia conclusiva del “Premio Scuola Digitale”.

«Ecco, dopo tanto tempo, la giuria entra nell’aula magna. – raccontano emozionati gli alunni delle quinte – E’ passata un’eternità da quando abbiamo presentato il progetto “Anacronistica giovane radio”. Vinceremo? Lo abbiamo ripetuto decine di volte, durante l’attesa. C’erano tanti progetti interessanti, ma noi una speranza l’avevamo. Intanto, molti presenti si congratulavano con noi, fino a quando il moderatore della manifestazione ha iniziato a comunicare l’elenco dei vincitori. Terzo posto conquistato dall’Istituto Comprensivo 3 di Chieti. Secondo posto conseguito dalla Scuola secondaria dell’Istituto di Fara Filiorum Petri. Non possiamo descrivere l’emozione esplosa quando è stato annunciato che il primo posto era dell’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino-Carunchio. – aggiungono con comprensibile soddisfazione gli studenti – Il progetto è stato scelto perché abbiamo saputo riassumere le varie attività disciplinari e l’utilizzo della tecnologia all’interno di un format radiofonico. I giudici hanno apprezzato molto la relazione esposta dai redattori di “Radio 26 voci” e il video che ha raccontato l’esperienza in modo efficace e simpatico».

Una grande soddisfazione per i ragazzi che rende onore all’intero istituto scolastico di Castiglione Messer Marino. Congratulazioni agli alunni e alle insegnanti per il prestigioso premio conquistato.

Per seguire la radio degli alunni di Castiglione cliccare qui radioventiseivoci.podomatic.com