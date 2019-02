Raffiche di vento troppo forti, si spezza una pala eolica a San Giovanni

SAN GIOVANNI IN GALDO (CB) – Le potenti raffiche di vento di questi giorni hanno causato danni anche ai manufatti che solitamente dal vento traggono benefici trasformando l’energia in moneta sonante. La foto che pubblichiamo si riferisce ad una pala eolica danneggiata, letteralmente spezzata, proprio a causa del vento troppo forte. L’incidente è avvenuto presumibilmente questa notte o la notte precedente sul territorio comunale di San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso. A confermare quanto accaduto il vicesindaco del paese, Pietro Credico: «Sì, confermo che una delle pale della centrale eolica ha subito un danno, credo si sia spezzata una delle pale di un rotore. Evidentemente il vento troppo forte deve aver causato questi danni. Per fortuna si tratta di una zona isolata in località Croci Vecchie, a qualche chilometro dal centro abitato di San Giovanni, dove sale solo una strada di servizio proprio per la centrale eolica, percorsa solo dai tecnici che fanno manutenzione. Comunque non è la prima volta che si verificano questi episodi. Già qualche anno fa, tre anni fa credo di ricordare, un episodio analogo si è registrato a danno di una torre eolica che insiste sul territorio comunale di Matrice. Due episodi così ravvicinati lasciano comunque pensare». Negli anni scorsi un caso analogo si è registrato anche a danno della centrale eolica di Schiavi di Abruzzo (CH). In realtà le pale eoliche sono dotate di un dispositivo di emergenza che in caso di vento troppo forte blocca il rotore proprio al fine di evitare danni, ma evidentemente quel sistema di protezione non sempre funziona a dovere.