Ragazzo scomparso, scattano le ricerche

Su richiesta della Prefettura di Campobasso, intorno alle 19 di ieri le squadre operative

specializzate del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e l’unità cinofila della Direzione

Molise Vigili del Fuoco sono intervenute per la ricerca di un ragazzo di 25 anni di Mirabello Sannitico, non

tornato a casa.

L’Unità di Comando Mobile Locale (U.C.L. dei Vigili del Fuoco) è stato posizionata in Contrada San Giorgio

nel Comune di Mirabello Sannitico dove sono convenuti anche i Carabinieri della locale stazione.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie per poter operare sono iniziate le ricerche. Poco dopo il ragazzo si presentava spontaneamente a casa.