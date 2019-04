Raid alle scuole medie, i danni saranno ripagati dai genitori dei minorenni

AGNONE – Raid notturno nella scuola media di via Pietro Micca, i danni provocati dai sei studenti minorenni saranno risarciti dai genitori. E’ quanto trapela dalle stanze del Comune di Agnone proprietario dell’immobile. Come si ricorderà i sei ragazzi, tutti di età compresa tra i 12 e 13 anni, a fine marzo si erano introdotti di notte nell’edificio dove danneggiarono suppellettili e materiale didattico. Danni per svariate migliaia di euro che ora dovranno accollarsi i genitori. Inoltre i ragazzi, successivamente segnalati dai Carabinieri di Agnone, alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Campobasso, per danneggiamento e invasione di edificio pubblico.