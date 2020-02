Rapina aggravata, possesso di armi e ricettazione: un uomo del Vastese arrestato in Romania

Il personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, unitamente alla Polizia rumena, ha arrestato nella città di Satu Mare (Romania), il catturando G.T., classe 1983, originario di San Salvo resosi irreperibile dal 2016 dal territorio nazionale.

L’arresto, operato ai fini di consegna internazionale, è stato reso possibile a seguito di indagini dedicate che hanno consentito di accertare, con ampia probabilità, la sua localizzazione in Romania.

I Carabinieri di Vasto e San Salvo hanno chiesto ed ottenuto alla Procura Generale presso la Corte di Appello de L’Aquila, l’emissione di un MAE (Mandato di Arresto Europeo) e, previo raccordo con il personale dell’Interpol, hanno coadiuvato la polizia rumena a rintracciare il catturando che veniva individuato, unitamente alla moglie, in una piccola città della Transilvania dove aveva trovato lavoro come idraulico per una piccola azienda.

Attualmente è ristretto in un carcere rumeno in attesa delle procedure di estradizione che termineranno con il suo rientro in Italia e l’associazione in una casa circondariale nazionale.

L’uomo, per il quale è stata richiesta la consegna ai fini estradizionali, dovrà scontare 7 anni e 8 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, di rapina aggravata, possesso di armi e ricettazione, commessi tra il 2007 ed il 2011 in San Salvo.