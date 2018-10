Rapina in banca ad Atessa, magro il bottino  

ATESSA – Tre banditi armati di taglierino hanno rapinato ieri mattina la filiale della banca Bcc Sangro Teatina di Atessa, in località Piazzano. Intorno alle 10.30 nell’istituto di credito sono entrati due dei malviventi, con il volto coperto e dall’accento italiano, che hanno ordinato ai dipendenti di consegnare il denaro. I clienti che erano presenti in quel momento sono stati rinchiusi in una stanza. La banda si e’ dovuta accontentare di pochi spiccioli (ancora da quantificare) contenuti in una cassa, poi e’ scappata a bordo di una Fiat Punto di colore verde. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Atessa. Sono in corso accertamenti anche sull’auto utilizzata per la fuga, abbandonata dai rapinatori e ritrovata dagli investigatori sulla Fondovalle Sangro.