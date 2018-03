Rapina, diciottenne molisano arrestato

Nella mattinata odierna, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Larino nei confronti di D.B.L., classe 2000, ritenuto responsabile con un minorenne dei reati di concorso in rapina e porto di oggetti atti ad offendere, perpetrati in data 20.02.2018 ai danni dell’esercizio commerciale SIGMA di Termoli, impossessandosi dell’intero incasso giornaliero.

In quella circostanza, le complesse attività di indagine condotte dai poliziotti del Commissariato di Termoli hanno consentito di ricostruire chiaramente lazione delittuosa e di acquisire ulteriori elementi di reità tali da identificare gli autori della rapina ed ottenere dal GIP del Tribunale di Larino lodierna misura cautelare.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.