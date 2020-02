“Ratti”, William Delli Quadri presenta l’ultimo cortometraggio girato ad Agnone

AGNONE – Il giovane regista William Delli Quadri presenta il suo secondo cortometraggio ‘Ratti’. Prodotto insieme a Giulio Bottini, il corto, è interamente girato ad Agnone e vanta cast e troupe quasi interamente composta da molisani. Il progetto – afferma Delli Quadri – è pensato come prequel de “L’Ultimo Tassello”, primo lavoro che ha riscosso l’approvazione di pubblico e critica partecipando a festival del cinema come Ostia Film Festival, Lift Off Festival di Londra e Wois Film Festival di Dubai. Narra la storia dell’infanzia del protagonista Armando a cavallo tra anni ‘50 e ‘60. Leonardo D’Onofrio (giovane attore di 11 anni al debutto) interpreta infatti il protagonista all’età di 10 anni: un bambino come tutti gli altri che vive in un paese tranquillo con la premurosa madre Amelia (Barbara Petti) ed Arturo (Alessandro Derviso), secondo marito di quest’ultima dopo la morte suicida del padre naturale del giovane. Umberto Di Ciocco, che torna nel ruolo di Armando adulto, e la voce narrante di Raffaello Lombardi completano un cast al 90% molisano di un progetto cinematografico che tratta tematiche attuali quali la solitudine dei bambini in assenza di figure affettive di riferimento, il suicidio come atto estremo di dolore, il tradimento e la violenza domestica. La fotografia di Giulio Bottini e le musiche originali di Alessio Tancredi accompagnano la storia in cui William Delli Quadri inserisce anche sfumature fantastiche e paranormali, come il dono che prende vita quando assemblato raffigurando i desideri inconsci del piccolo Armando. “Dopo il riscontro positivo ricevuto con L’Ultimo Tassello, il nuovo cortometraggio tende a sottolineare quanto talento, competenza artistica e voglia di fare ci siano in una regione spesso sottovalutata come il Molise. Farlo mostrando le splendide bellezze di Agnone, da cui abbiamo ricevuto tanto supporto ed affetto in occasione del primo lavoro, è un ulteriore motivo di orgoglio per tutti noi” afferma il regista William Delli Quadri. Sono già partite distribuzione e candidature di Ratti ai principali Festival cinematografici nazionali ed europei.